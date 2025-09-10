Коста сослался на позицию UFC по бою с Шарой Буллетом: «Вероятно, он не сможет со мной драться»

Пауло Коста намекнул, что бой с Шарой Буллетом может сорваться.

Коста в соцсетях сослался на позицию UFC: «Шара Буллет , вероятно, не сможет со мной подраться».

Ранее появилась информация, что поединок между Костой и Шарой Буллетом может состояться на турнире UFC в Катаре, который пройдет 22 ноября.

