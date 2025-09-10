Коста сослался на позицию UFC по бою с Шарой Буллетом: «Вероятно, он не сможет со мной драться»
Пауло Коста намекнул, что бой с Шарой Буллетом может сорваться.
Коста в соцсетях сослался на позицию UFC: «Шара Буллет, вероятно, не сможет со мной подраться».
Ранее появилась информация, что поединок между Костой и Шарой Буллетом может состояться на турнире UFC в Катаре, который пройдет 22 ноября.
«Лучше следи за тем, чтобы тебя самого куда-нибудь не ткнули». Тренер Шары Буллета отреагировал на слова Косты
Пауло Коста: «Мне предложили Шару Буллета в Катаре. Выглядит заманчиво, я согласился»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Пауло Косты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости