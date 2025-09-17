Гор Азизян: «Шара хотел драться в Катаре, но мы его тормознули. У Косты рекорд по отказам от поединков, он ненадежный»
«Коста чувствует, что начинает угасать. Шара больше звезда, чем Пауло. Ему показалось, что сейчас хороший момент, чтобы поймать Магомедова. Но Шарабутдин сам поймает, кого захочет.
Шаре сейчас не нужно драться. С носом не стоит шутить, пусть восстановится. Магомедов хотел драться в Катаре, но мы его тормознули. У Косты рекорд по отказам от поединков, он ненадежный. Мы не хотим готовиться несколько месяцев, а потом остаться без боя», – сказал тренер Гор Азизян.
Ранее появилась информация, что поединок между Пауло Костой и Шарой Буллетом может состояться на турнире UFC в Катаре, который пройдет 22 ноября.
