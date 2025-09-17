  • Спортс
3

Гор Азизян: «Шара хотел драться в Катаре, но мы его тормознули. У Косты рекорд по отказам от поединков, он ненадежный»

Гор Азизян считает, что Буллету не стоит драться с Костой.

«Коста чувствует, что начинает угасать. Шара больше звезда, чем Пауло. Ему показалось, что сейчас хороший момент, чтобы поймать Магомедова. Но Шарабутдин сам поймает, кого захочет.

Шаре сейчас не нужно драться. С носом не стоит шутить, пусть восстановится. Магомедов хотел драться в Катаре, но мы его тормознули. У Косты рекорд по отказам от поединков, он ненадежный. Мы не хотим готовиться несколько месяцев, а потом остаться без боя», – сказал тренер Гор Азизян.

Ранее появилась информация, что поединок между Пауло Костой и Шарой Буллетом может состояться на турнире UFC в Катаре, который пройдет 22 ноября.

«Лучше следи за тем, чтобы тебя самого куда-нибудь не ткнули». Тренер Шары Буллета отреагировал на слова Косты

Коста сослался на позицию UFC по бою с Шарой Буллетом: «Вероятно, он не сможет со мной драться»

