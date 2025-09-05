«Лучше следи за тем, чтобы тебя самого куда-нибудь не ткнули». Тренер Шары Буллета отреагировал на слова Косты

Тренер Шары Буллета отреагировал на слова Пауло Косты.

Ранее средневес UFC Пауло Коста высказался о возможном поединке с россиянином: «Один тычок в глаз, штраф на одно очко, и Шара будет драться вслепую».

«Вместо того чтобы планировать тычок в глаз, тебе лучше следить за тем, чтобы тебя самого куда-нибудь не ткнули», – написал в социальных сетях тренер Гор Азизян.

Напомним, что поединок между Костой и Шарой Буллетом может состояться на турнире UFC в Катаре, который пройдет 22 ноября.

Пауло Коста: «Мне предложили Шару Буллета в Катаре. Выглядит заманчиво, я согласился»