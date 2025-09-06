Асланбек Бадаев: «Шара Буллет вырвет сердце у Косты. Он сломает его психологически»
«Я думаю, Шара сердце вырвет у Пауло Косты. Он сломает его психологически. Шара обладает таким духом... У Косты больше опыта, но Шара наносит боль в октагоне.
Для Шары слишком неудобным оказался Майкл Пейдж, который вообще всем неудобен. Но Пауло Коста не делает ничего особенного. Да, он бьет тяжело ногами и обладает быстрыми руками. Но когда на него давят, то он ломается, это показали Адесанья и Уиттакер.
Для Шары это очень хороший бой. Во-первых, это признание. Во-вторых, зрители обязательно кайфанут – Шара сможет дать волю своей ударке, не боясь, что его будут прижимать или валить. Будет перестрелка в стойке, и Шара может финишировать Косту», – сказал вице-президент АСА Асланбек Бадаев.
Напомним, что поединок между Костой и Шарой Буллетом может состояться на турнире UFC в Катаре, который пройдет 22 ноября.
