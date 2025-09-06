4

Асланбек Бадаев: «Шара Буллет вырвет сердце у Косты. Он сломает его психологически»

Асланбек Бадаев дал прогноз на возможный бой Шара Буллет – Пауло Коста.

«Я думаю, Шара сердце вырвет у Пауло Косты. Он сломает его психологически. Шара обладает таким духом... У Косты больше опыта, но Шара наносит боль в октагоне.

Для Шары слишком неудобным оказался Майкл Пейдж, который вообще всем неудобен. Но Пауло Коста не делает ничего особенного. Да, он бьет тяжело ногами и обладает быстрыми руками. Но когда на него давят, то он ломается, это показали Адесанья и Уиттакер.

Для Шары это очень хороший бой. Во-первых, это признание. Во-вторых, зрители обязательно кайфанут – Шара сможет дать волю своей ударке, не боясь, что его будут прижимать или валить. Будет перестрелка в стойке, и Шара может финишировать Косту», – сказал вице-президент АСА Асланбек Бадаев.

Напомним, что поединок между Костой и Шарой Буллетом может состояться на турнире UFC в Катаре, который пройдет 22 ноября.

«Лучше следи за тем, чтобы тебя самого куда-нибудь не ткнули». Тренер Шары Буллета отреагировал на слова Косты

Пауло Коста: «Мне предложили Шару Буллета в Катаре. Выглядит заманчиво, я согласился»

