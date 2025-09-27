Шара Буллет – о съемках в короткометражном фильме: «По сюжету Дэнни Трэхо был моим боссом. Давал задание для убийства»

Шара Буллет рассказал о съемках в короткометражном фильме.

«Больше недели съемки были, я в Америку летал, в Голливуд. Я был в роли убийцы. Создавали фильм короткометражный. Но мне сейчас менеджер сказал, что они нашли деньги, чтобы создать большой фильм, полнометражный. И теперь мне, видимо, еще раз надо будет полететь, доснять какие-то кадры.

И он [Дэнни Трэхо ] моим боссом был в фильме, который мне давал задание для убийства. Я был киллером, у меня там с ним конфликт в фильме возник», − сказал боец среднего веса UFC Шарабутдин Магомедов .

В последний раз Магомедов (16-1) дрался в июле, когда выиграл у Марка-Андре Баррио единогласным решением судей.

