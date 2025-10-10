Диллон Дэнис: «Махачев скоро станет чемпионом UFC. Хочу получить бой с ним, чтобы закончить нашу историю»
Диллон Дэнис снова заявил о желании провести бой с Исламом Махачевым.
«Все знают, где меня найти. Все знают, кто я такой. Я настоящий чемпион полусреднего веса. Сейчас чемпионом UFC формально считается Джек Делла Маддалена, а не Ислам Махачев. Но Ислам скоро станет чемпионом.
Мне нужно получить поединок с ним, чтобы отомстить и закончить эту историю. Вот чего я хочу», – сказал блогер и боец ММА Диллон Дэнис.
Напомним, что на турнире UFC 229, который состоялся в октябре-2018, произошла потасовка между командами Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Дэнис утверждает, что Махачев напал на него со спины.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
