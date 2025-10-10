  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Диллон Дэнис: «Махачев скоро станет чемпионом UFC. Хочу получить бой с ним, чтобы закончить нашу историю»
1

Диллон Дэнис: «Махачев скоро станет чемпионом UFC. Хочу получить бой с ним, чтобы закончить нашу историю»

Диллон Дэнис снова заявил о желании провести бой с Исламом Махачевым.

«Все знают, где меня найти. Все знают, кто я такой. Я настоящий чемпион полусреднего веса. Сейчас чемпионом UFC формально считается Джек Делла Маддалена, а не Ислам Махачев. Но Ислам скоро станет чемпионом.

Мне нужно получить поединок с ним, чтобы отомстить и закончить эту историю. Вот чего я хочу», – сказал блогер и боец ММА Диллон Дэнис.

Напомним, что на турнире UFC 229, который состоялся в октябре-2018, произошла потасовка между командами Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Дэнис утверждает, что Махачев напал на него со спины.

Диллон Дэнис пошутил про Махачева: «Бокс, грэпплинг и стероиды – самый совершенный боец в истории»

Уайт не верит, что бой Пола и Дэниса продал 1,3 млн PPV: «Мне нравится Логан, но это ложь»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
logoИслам Махачев
logoUFC
logoДиллон Дэнис
полусредний вес (MMA)
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Царукян – о бое Маддалены и Махачева: «Люди сильно недооценивают Джека. А он очень серьезный боец»
94 октября, 14:05
Волкановски – о бое Маддалены и Махачева: «Джек – зверь в стойке. У него есть шансы на финиш»
27 сентября, 09:45
Джек Делла Маддалена: «Ожидаю, что уже в первом раунде боя с Махачевым придется бороться»
726 сентября, 13:45
Главные новости
«UFC четко дали понять, что меня накажут». Яне Сантос угрожали увольнением за отказ драться с соперницей, провалившей взвешивание
1сегодня, 08:45
Мухаммед Усман снялся с поединка против Вальтера Уокера
1сегодня, 08:05
Сын Рэмпейджа Джексона не признал вину по делу об избиении рестлера
4сегодня, 07:50
Календарь боев в MMA и боксе в октябре-2025
96сегодня, 07:15
Ган – о бое с Аспиналлом: «Я хочу этот пояс, сделаю все ради этого»
8вчера, 18:14
Джозеф Паркер: «Если Усик будет доступен – разобью ему лицо»
3вчера, 17:20
Мухаммад Мокаев подерется за титул Brave в наилегчайшем весе против ирландца Герарда Бернса
3вчера, 17:04
Хирн – о поправках в закон Али: «Они не хотят сообщать бойцам сумму дохода от турниров»
вчера, 15:47
Алекс Перейра посетил шиномонтаж, в котором работал, с поясом UFC: «Анкалаев был прав – я вернулся»
23вчера, 14:15Видео
Камару Усман: «С удовольствием посмотрел бы третий бой Анкалаева и Перейры»
17вчера, 13:41
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30