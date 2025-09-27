Волкановски – о бое Маддалены и Махачева: «Джек – зверь в стойке. У него есть шансы на финиш»

Александр Волкановски дал прогноз на бой Джека Делла Маддалены и Ислама Махачева.

Ранее президент UFC Дана Уайт подтвердил, что титульный поединок в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым возглавит турнир UFC 322, который состоится в ночь на 16 ноября.

«Маддалена – зверь в стойке. Уверен, что после прошлого боя его уверенность в борьбе и защите от тейкдаунов поднялась на совершенно новый уровень. Он станет настоящим кошмаром для соперников. Я надеюсь потренироваться с ним к этому поединку, мы точно что-нибудь замутим.

Я знаю, что Ислам не воспринимает бой с Джеком легкомысленно, и правильно делает. У него вполне могут быть шансы на финиш. Ислам великолепен, и даже при переходе в другую категорию он остается кошмаром для большинства бойцов дивизиона. Но я верю, что Маддалена сможет выиграть у него», – сказал чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски .

