Диллон Дэнис: «Махачев – мешок с дерьмом, я бы легко его задушил. Хочу закончить нашу историю с UFC 229 – он шесть раз ударил меня по затылку»
Диллон Дэнис хочет отомстить Исламу Махачеву за драку на UFC 229.
«Я хочу бой с Исламом. Махачев – мешок с дерьмом, я бы легко его задушил. Он никогда не бился с таким борцом, как я. Хочу закончить нашу историю с UFC 229. Он шесть раз ударил меня по затылку. Я сказал, что однажды отомщу.
Может, приду на UFC 322 и запрыгну в октагон, чтобы вернуть должок», – сказал блогер и боец ММА Диллон Дэнис.
На UFC 229 началась потасовка после победы Хабиба Нурмагомедова над Конором Макгрегором – Дэнис был в команде Конора.
Дэнис ранее победил Уоррена Спенсера удушающим приемом в первом раунде на турнире Misfits Boxing 22.
Диллон Дэнис хочет бой с бойцом из топ-15 полусреднего веса UFC: «Маддалена? Без проблем. Эдвардс? Это будет легко»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Bloody Elbow
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости