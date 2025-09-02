Диллон Дэнис: «Махачев – мешок с дерьмом, я бы легко его задушил. Хочу закончить нашу историю с UFC 229 – он шесть раз ударил меня по затылку»

Диллон Дэнис хочет отомстить Исламу Махачеву за драку на UFC 229.

«Я хочу бой с Исламом . Махачев – мешок с дерьмом, я бы легко его задушил. Он никогда не бился с таким борцом, как я. Хочу закончить нашу историю с UFC 229. Он шесть раз ударил меня по затылку. Я сказал, что однажды отомщу.

Может, приду на UFC 322 и запрыгну в октагон, чтобы вернуть должок», – сказал блогер и боец ММА Диллон Дэнис.

На UFC 229 началась потасовка после победы Хабиба Нурмагомедова над Конором Макгрегором – Дэнис был в команде Конора.

Дэнис ранее победил Уоррена Спенсера удушающим приемом в первом раунде на турнире Misfits Boxing 22.

