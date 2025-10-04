  • Спортс
4

Царукян – о бое Маддалены и Махачева: «Люди сильно недооценивают Джека. А он очень серьезный боец»

Арман Царукян поделился ожиданиями от боя Ислам Махачев – Джек Делла Маддалена.

«Люди очень сильно недооценивают Маддалену, так как уже говорят: «Ислам выиграет титул и подерется с Илией Топурией». Люди уже перечеркнули Маддалену. А он очень серьезный боец. Думаю, его бокс – один из лучших в этом весе. Он очень хорошо чувствует руки, быстро бросает.

Хотя сам он не базовый ударник – насколько я знаю, он в регби играл. Не понимаю, откуда он умеет так боксировать хорошо. Уклоняется хорошо, чувствует дистанцию», – сказал боец легкого веса UFC Арман Царукян.

Ранее президент UFC Дана Уайт подтвердил, что титульный поединок в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым возглавит турнир UFC 322, который состоится в ночь на 16 ноября.

Двалишвили – о поединке Махачева и Маддалены: «Джек – отличный боец. Но Ислам хитер. Будет тяжело, но он может победить»

Джек Делла Маддалена: «Постараюсь завершить бой с Махачевым досрочно. Нокаутировать его – настоящая мечта»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал Асланбека Бадаева
