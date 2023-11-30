Уайт не верит, что бой Пола и Дэниса продал 1,3 млн PPV: «Мне нравится Логан, но это ложь»

Теги UFC Дана Уайт MMA бокс Диллон Дэнис Томми Фьюри Логан Пол Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт не верит, что турнир с участием Логана Пола продал 1,3 млн PPV.

«Не слышал, чтобы кто-то в последнее время продал 1,3 млн платных трансляций. Позвольте мне объяснить, насколько трудно продать столько PPV.

Если бы они сделали хотя бы 700 тысяч трансляций, то проводили бы по 10 турниров в году. Когда кто-то озвучивает такие цифры продаж, то это ложь, черт возьми. Вы представляете, сколько это денег, если они заключили сделку и продали 1,3 млн PPV?

Мне нравится Логан Пол и некоторые ребята, которые участвовали в этих ужасных шоу. Но любой, кто говорит о таких продажах, нагло врет.

Если бы продажи были такими, то турниры проводились бы постоянно, их бы выкупил крупный дистрибьютор, а Showtime не вышли бы из бизнеса», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Напомним, в октябре в Манчестере прошел боксерский турнир, в главных боях которого Томми Фьюри победил KSI, а Логан Пол был сильнее Диллона Дэниса.

Босс Showtime Sports – о UFC: «Они никогда не зарабатывали 20 млн за турнир, а мы это сделали трижды с апреля»

Уайт ответил Эспинозе из Showtime: «Этот подонок не имеет отношения к успеху Канело и Кроуфорда. Именно они продают турниры»

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да лажа конечно, не реальные цыфры
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Шляпа 100%
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий