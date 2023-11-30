Уайт не верит, что бой Пола и Дэниса продал 1,3 млн PPV: «Мне нравится Логан, но это ложь»

Дана Уайт не верит, что турнир с участием Логана Пола продал 1,3 млн PPV.

«Не слышал, чтобы кто-то в последнее время продал 1,3 млн платных трансляций. Позвольте мне объяснить, насколько трудно продать столько PPV.

Если бы они сделали хотя бы 700 тысяч трансляций, то проводили бы по 10 турниров в году. Когда кто-то озвучивает такие цифры продаж, то это ложь, черт возьми. Вы представляете, сколько это денег, если они заключили сделку и продали 1,3 млн PPV?

Мне нравится и некоторые ребята, которые участвовали в этих ужасных шоу. Но любой, кто говорит о таких продажах, нагло врет.

Если бы продажи были такими, то турниры проводились бы постоянно, их бы выкупил крупный дистрибьютор, а Showtime не вышли бы из бизнеса», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Напомним, в октябре в Манчестере прошел боксерский турнир, в главных боях которого Томми Фьюри победил KSI, а Логан Пол был сильнее .

Босс Showtime Sports – о UFC: «Они никогда не зарабатывали 20 млн за турнир, а мы это сделали трижды с апреля»

Уайт ответил Эспинозе из Showtime: «Этот подонок не имеет отношения к успеху Канело и Кроуфорда. Именно они продают турниры»