0

Джек Делла Маддалена: «Ожидаю, что уже в первом раунде боя с Махачевым придется бороться»

Джек Делла Маддалена рассказал, какую тактику будет использовать Ислам Махачев.

Ранее президент UFC Дана Уайт подтвердил, что титульный поединок в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым возглавит турнир UFC 322, который состоится в ночь на 16 ноября.

«Думаю, бой начнется в стойке – уже от этого будут зависеть дальнейшие действия. Понятное дело, что Ислам постарается разнообразить действия. Скорее всего, он попытается включить борьбу пораньше.

Анализируя мой бой с Белалом [Мухаммадом], он, наверное, видит, что Белал слишком поздно пошел в борьбу. В этом была его главная ошибка. Так что я ожидаю, что уже в первом раунде придется бороться. У нас будут как минимум какие-то обмены в грэпплинге», – сказал чемпион UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена.

Джек Делла Маддалена: «Постараюсь завершить бой с Махачевым досрочно. Нокаутировать его – настоящая мечта»

Главные бои осени – они влюбят вас в ММА

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал Submission Radio
