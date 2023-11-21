Диллон Дэнис пошутил про Махачева: «Бокс, грэпплинг и стероиды – самый совершенный боец в истории»
Диллон Дэнис обвинил Ислама Махачева в употреблении стероидов.
Пользователь соцсетей назвал Ислама Махачева самым совершенным бойцом в истории UFC: «Бокс, удары ногами, грэпплинг, сабмишены, клинч, граунд-энд-паунд, защита, кардио».
«И стероиды», – прокомментировал запись бывший боец ММА Диллон Дэнис.
Диллон Дэнис назвал себя чемпионом WBO в тяжелом весе: пояс принадлежит Александру Усику
Выходит, зря Ислам в тот вечер, пяток лет тому, по макушке ему надавал?🤔