Диллон Дэнис пошутил про Махачева: «Бокс, грэпплинг и стероиды – самый совершенный боец в истории»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Диллон Дэнис Бокс/MMA/UFC

Диллон Дэнис обвинил Ислама Махачева в употреблении стероидов.

Пользователь соцсетей назвал Ислама Махачева самым совершенным бойцом в истории UFC: «Бокс, удары ногами, грэпплинг, сабмишены, клинч, граунд-энд-паунд, защита, кардио».

«И стероиды», – прокомментировал запись бывший боец ММА Диллон Дэнис.

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1 комментарий

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Arcanar
Стероиды? Может, этот клоун знает что-то о Махачеве, чего не знают другие? Но тогда что, получается, он его фанат?
Выходит, зря Ислам в тот вечер, пяток лет тому, по макушке ему надавал?🤔
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