Монсон – о дисквалификации Конора: «Мне плевать. Каждый знает, что Макгрегор употреблял стероиды»

Джефф Монсон прокомментировал дисквалификацию Конора Макгрегора.

«Макгрегор дисквалифицирован за допинг? Честно, мне плевать. Конор не дрался уже четыре года. Он давно не побеждал никого. Каждый человек знает, что Макгрегор употреблял стероиды. Это не секрет ни для кого. Его специально не проверяли какое-то время.

Я не думаю, что Макгрегор когда-то будет драться. У него и так много денег, ему необязательно выходить в октагон. Конор остается популярен, хоть больше и не владеет поясом UFC. У него уже не тот уровень. Думаю, Макгрегор счастлив зарабатывать за счет своей популярности и без боев», – сказал экс-боец MMA Джефф Монсон .

Ранее стало известно , что Конор принял 18-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговой политики UFC в 2024-м.

