Президент BKFC: «Мы вели переговоры с Нейтом Диазом. Он отказывался из-за большого количества шрамов на лице»

Президент BKFC сказал, что Нейт Диаз отказался от боя на голых кулаках.

«Мы несколько раз вели переговоры с Нейтом. Он отказывался из-за большого количества шрамов на лице. Но я думаю, он бы согласился на бой с Конором », – сказал президент BKFC Дэвид Фельдман.

40-летний Нейт Диаз не дрался с сентября 2022-го, когда задушил в четвертом раунде поединка на UFC 279 Тони Фергюсона.

