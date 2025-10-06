Конор – о поединке Перейры и Анкалаева: «Теперь 1-1. Алекс – скилл, воля, решимость. Магомед – мужество, яйца, честь»
Конор Макгрегор поздравил Перейру и Анкалаева с реваншем на UFC 320.
«Поздравления Перейре с удачным реваншем. Скилл. Воля. Решимость.
Поздравления Анкалаеву с тем, что у него хватило смелости провести принять второй бой. Мужество. Яйца. Честь.
Теперь 1-1», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.
Напомним, Перейра нокаутировал Анкалаева в реванше на UFC 320. В марте победил Магомед единогласным решением судей.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Конора Макгрегора
