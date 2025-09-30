Пол Хьюз: «Я разочаровался в Коноре. Это уже не тот человек, которого мы когда-то знали»

Пол Хьюз сказал, что разочаровался в Коноре Макгрегоре.

«Его слова были невероятно неуважительными, и мне было очень грустно слышать такое от человека, который называет себя ирландцем, как и я.

Но на самом деле сейчас это уже не тот Конор, которого мы когда-то знали, это совсем другой человек. Разочарован ли я в нем? Да», – сказал боец PFL Пол Хьюз.

Конор Макгрегор оскорбил Пола Хьюза после его боя с Усманом Нурмагомедовым. Реванш Хьюза и Нурмагомедова пройдет 3 октября.

