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Конор − о Хьюзе: «Маленькая шавка, лижущая ноги. Ни один ирландец не стал бы так унижаться»

Конор Макгрегор вновь оскорбил Пола Хьюза.

«Ни один уважающий себя ирландец не стал бы так унижаться перед человеком, который раз за разом был настолько неуважителен к твоему флагу.

Это факт. Подлиза высшего уровня. Маленькая шавка, лижущая ноги», − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор, после чего стер посты. Текст записей предоставило издание Daily Mail.

Конор после слов Хьюза Хабибу: «Я пержу тебе в лицо, вылижи мне задницу и сними с себя флаг Ирландии»

Хабиб заступился за Хьюза: «Пол, ты настоящий ирландец, в отличие от этого ублюдка и насильника»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Daily Mail
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Пол Хьюз
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