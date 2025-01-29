Хьюз − Хабибу: «Я отличаюсь от этого парня, СМИ пытались посеять неуважение между мной и Усманом»
Пол Хьюз пообщался с Хабибом Нурмагомедовым после боя с Усманом.
«Я не такой, как этот парень. Я сам себе хозяин, отличаюсь от этого парня. СМИ пытались посеять неуважение между нами, но ты понимаешь, что я всегда вас уважал», − сказал легковес PFL Пол Хьюз после боя с Усманом Нурмагомедовым, который остался за россиянином решением большинства судей.
Хабиб – Хьюзу: «Приглашаю тебя, всю твою команду и семью в Дагестан. В любое время, когда захотите»
Хьюз – Хабибу: «Для меня честь принять это предложение, а затем отплатить тем же в Ирландии. Но, пожалуйста, только после реванша с Усманом»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Anatomy of a Fighter
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