Хьюз − Хабибу: «Я отличаюсь от этого парня, СМИ пытались посеять неуважение между мной и Усманом»

Пол Хьюз пообщался с Хабибом Нурмагомедовым после боя с Усманом.

«Я не такой, как этот парень. Я сам себе хозяин, отличаюсь от этого парня. СМИ пытались посеять неуважение между нами, но ты понимаешь, что я всегда вас уважал», − сказал легковес PFL Пол Хьюз после боя с Усманом Нурмагомедовым , который остался за россиянином решением большинства судей.

Хабиб – Хьюзу: «Приглашаю тебя, всю твою команду и семью в Дагестан. В любое время, когда захотите»

Хьюз – Хабибу: «Для меня честь принять это предложение, а затем отплатить тем же в Ирландии. Но, пожалуйста, только после реванша с Усманом»