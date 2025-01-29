Конор после слов Хьюза Хабибу: «Я пержу тебе в лицо, вылижи мне задницу и сними с себя флаг Ирландии»

Конор Макгрегор жестко оскорбил Пола Хьюза после его слов в адрес Хабиба Нурмагомедова.

«Вылижи мне задницу, я пержу тебе в лицо. Иностранный лизун волосатых задниц. Настоящие ирландцы дрючат этот сброд.

Сними с себя флаг. Ты не знаешь, откуда ты, ##### [вагина]. Все верно, ты не такой, тупой жополиз», − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макрегор , после чего удалил записи. Текст постов приводит портал Bloody Elbow.

Хьюз − Хабибу: «Я отличаюсь от этого парня, СМИ пытались посеять неуважение между мной и Усманом»