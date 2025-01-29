Конор после слов Хьюза Хабибу: «Я пержу тебе в лицо, вылижи мне задницу и сними с себя флаг Ирландии»
Конор Макгрегор жестко оскорбил Пола Хьюза после его слов в адрес Хабиба Нурмагомедова.
«Вылижи мне задницу, я пержу тебе в лицо. Иностранный лизун волосатых задниц. Настоящие ирландцы дрючат этот сброд.
Сними с себя флаг. Ты не знаешь, откуда ты, ##### [вагина]. Все верно, ты не такой, тупой жополиз», − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макрегор, после чего удалил записи. Текст постов приводит портал Bloody Elbow.
Хьюз − Хабибу: «Я отличаюсь от этого парня, СМИ пытались посеять неуважение между мной и Усманом»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Bloody Elbow
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