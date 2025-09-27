Майкл Чендлер: «С удовольствием бы врезал Конору по лицу на лужайке Белого дома. Но если он больше не вернется, то желаю ему всего наилучшего»

Майкл Чендлер высказался о возможном бое с Конором Макгрегором в Белом доме.

«Если Конор больше никогда не вернется и не выйдет в октагон, то я желаю ему всего наилучшего на пенсии. Всегда готов поддержать, если ему что-то понадобится. Но, если честно, я бы с удовольствием врезал ему по лицу прямо на лужайке Белого дома.

Поднял бы руку в знак победы, укрылся американским флагом, поцеловал жену, забрал гонорар и отправился праздновать вместе с Америкой», – сказал боец легкого веса UFC Майкл Чендлер .

Планируется, что турнир UFC состоится на Южной лужайке Белого дома в июне 2026 года. Церемония взвешивания должна пройти на фоне Мемориала Аврааму Линкольну.

