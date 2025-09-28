Конор Макгрегор: «Не веду переговоры с UFC о поединке на территории Белого дома. В этот раз мы договариваемся с США от имени Ирландии»
Конор заявил, что обсуждает участие в турнире UFC напрямую с руководством США.
«Я не веду переговоры с UFC о поединке на территории Белого дома. В этот раз мы договариваемся с Соединенными Штатами Америки от имени Ирландии. Дональд Трамп и его администрация полностью содействуют в этом вопросе. Жду с нетерпением», – заявил экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.
Планируется, что турнир UFC состоится на Южной лужайке Белого дома в июне 2026 года. Церемония взвешивания должна пройти на фоне Мемориала Аврааму Линкольну.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Seconds Out
