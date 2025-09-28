  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Конор Макгрегор: «Не веду переговоры с UFC о поединке на территории Белого дома. В этот раз мы договариваемся с США от имени Ирландии»
Конор Макгрегор: «Не веду переговоры с UFC о поединке на территории Белого дома. В этот раз мы договариваемся с США от имени Ирландии»

Конор заявил, что обсуждает участие в турнире UFC напрямую с руководством США.

«Я не веду переговоры с UFC о поединке на территории Белого дома. В этот раз мы договариваемся с Соединенными Штатами Америки от имени Ирландии. Дональд Трамп и его администрация полностью содействуют в этом вопросе. Жду с нетерпением», – заявил экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

Планируется, что турнир UFC состоится на Южной лужайке Белого дома в июне 2026 года. Церемония взвешивания должна пройти на фоне Мемориала Аврааму Линкольну.

Конор Макгрегор: «$100 млн за бой в Белом доме, 100 «золотых виз» США для меня, семьи и друзей»

Майкл Чендлер: «С удовольствием бы врезал Конору по лицу на лужайке Белого дома. Но если он больше не вернется, то желаю ему всего наилучшего»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Seconds Out
