Конор Макгрегор: «Не веду переговоры с UFC о поединке на территории Белого дома. В этот раз мы договариваемся с США от имени Ирландии»

Конор заявил, что обсуждает участие в турнире UFC напрямую с руководством США.

«Я не веду переговоры с UFC о поединке на территории Белого дома. В этот раз мы договариваемся с Соединенными Штатами Америки от имени Ирландии. Дональд Трамп и его администрация полностью содействуют в этом вопросе. Жду с нетерпением», – заявил экс-чемпион UFC Конор Макгрегор .

Планируется, что турнир UFC состоится на Южной лужайке Белого дома в июне 2026 года. Церемония взвешивания должна пройти на фоне Мемориала Аврааму Линкольну.

