Пол Хьюз: «Топурия легко победил бы Махачева»

Пол Хьюз назвал фаворита в возможном бою Топурии и Махачева.

«Я думаю, что Топурия выиграл бы бой с Махачевым довольно уверенно. На мой взгляд, стили делают бои. Топурия легко победил бы Ислама », – сказал боец PFL Пол Хьюз.

Хьюз проиграл Усману Нурмагомедову единогласным решением судей в январе. Реванш состоится 3 октября в Дубае.

