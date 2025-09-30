Пол Хьюз: «Топурия легко победил бы Махачева»
Пол Хьюз назвал фаворита в возможном бою Топурии и Махачева.
«Я думаю, что Топурия выиграл бы бой с Махачевым довольно уверенно. На мой взгляд, стили делают бои. Топурия легко победил бы Ислама», – сказал боец PFL Пол Хьюз.
Хьюз проиграл Усману Нурмагомедову единогласным решением судей в январе. Реванш состоится 3 октября в Дубае.
