Лерон Мерфи: «Волкановски не отказывался от боя со мной. Он просто не знает дату»
Лерон Мерфи отреагировал на слова Александра Волкановски.
Ранее чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски намекнул, что его следующий соперник еще не определен: «Пока все сложно. Я думал, что подерусь с Лероном Мерфи в декабре, но появились некоторые препятствия».
«Он не отказывался от боя со мной. Думаю, он просто не знает дату. Но я готов драться когда угодно. Давайте подождем – скоро все станет ясно», – написал в социальных сетях боец полулегкого веса UFC Лерон Мерфи.
Диего Лопес: «Мерфи заслуживает титульник, но мне жаль Евлоева. Он все еще непобежден в UFC»
Лерон Мерфи: «Волкановски хочет драться в декабре, бой пройдет в Лас-Вегасе»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Лерона Мерфи
