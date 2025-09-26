Лерон Мерфи: «Волкановски не отказывался от боя со мной. Он просто не знает дату»

Лерон Мерфи отреагировал на слова Александра Волкановски.

Ранее чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски намекнул , что его следующий соперник еще не определен: «Пока все сложно. Я думал, что подерусь с Лероном Мерфи в декабре, но появились некоторые препятствия».

«Он не отказывался от боя со мной. Думаю, он просто не знает дату. Но я готов драться когда угодно. Давайте подождем – скоро все станет ясно», – написал в социальных сетях боец полулегкого веса UFC Лерон Мерфи .

Диего Лопес: «Мерфи заслуживает титульник, но мне жаль Евлоева. Он все еще непобежден в UFC»

Лерон Мерфи: «Волкановски хочет драться в декабре, бой пройдет в Лас-Вегасе»