Усик – в соцсетях: «Всем привет. Спасибо большое WBO, что были со мной»

Первые слова Усика после отказа от пояса WBO.

Чемпион мира по боксу Александр Усик вышел в соцсети после информации об отказе от пояса WBO.

«Всем привет. Спасибо большое WBO, что были со мной», – сказал Усик.

Украинец утратил статус абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Новым обладателем пояса WBO стал Фабио Уордли (20-0-1).

