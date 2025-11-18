Усик – в соцсетях: «Всем привет. Спасибо большое WBO, что были со мной»
Первые слова Усика после отказа от пояса WBO.
Чемпион мира по боксу Александр Усик вышел в соцсети после информации об отказе от пояса WBO.
«Всем привет. Спасибо большое WBO, что были со мной», – сказал Усик.
Украинец утратил статус абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Новым обладателем пояса WBO стал Фабио Уордли (20-0-1).
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Александра Усика
