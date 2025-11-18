Масвидаль – о потасовке с Дэнисом: «Уже шел, чтобы ###### Диллона, но братья-мусульмане меня опередили»

Масвидаль: Жаль, что не успел побить Дэниса.

Бывший обладатель пояса BMF Хорхе Масвидаль признался, что и сам хотел побить Диллона Дэниса. Но не успел.

«Я буквально уже шел, чтобы ###### [побить] Дэниса. Но братья-мусульмане меня опередили. Жаль, что я не успел ничего сделать. К тому времени, как я подошел, всё самое интересное уже закончилось», – сказал Масвидаль.

Напомним, на UFC 322 произошла массовая потасовка с участием команды Хабиба Нурмагомедова и Диллона Дэниса – бывшего спарринг-партнера Конора Макгрегора.

