  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Масвидаль – о потасовке с Дэнисом: «Уже шел, чтобы ###### Диллона, но братья-мусульмане меня опередили»
12

Масвидаль – о потасовке с Дэнисом: «Уже шел, чтобы ###### Диллона, но братья-мусульмане меня опередили»

Масвидаль: Жаль, что не успел побить Дэниса.

Бывший обладатель пояса BMF Хорхе Масвидаль признался, что и сам хотел побить Диллона Дэниса. Но не успел.

«Я буквально уже шел, чтобы ###### [побить] Дэниса. Но братья-мусульмане меня опередили. Жаль, что я не успел ничего сделать. К тому времени, как я подошел, всё самое интересное уже закончилось», – сказал Масвидаль.

Напомним, на UFC 322 произошла массовая потасовка с участием команды Хабиба Нурмагомедова и Диллона Дэниса – бывшего спарринг-партнера Конора Макгрегора.

Это он побил друга Конора. Боец-мем из команды Хабиба, которого фанаты сравнивают со свиньей

Зайнуков – о драке с Дэнисом: «За все сказанное нужно отвечать. Мне написали, что он на арене. Получается, не было времени думать – залетел и справа дал, он упал»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Jorge Masvidal
logoUFC
logoMMA
logoМагомед Зайнуков
logoДиллон Дэнис
logoХорхе Масвидаль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Уайт – о потасовке с участием Дэниса и команды Хабиба: «Диллон больше никогда не попадет на мероприятие UFC»
16 ноября, 07:15
На UFC 322 произошла потасовка между Диллоном Дэнисом и командой Хабиба
16 ноября, 03:43Фото
Хорхе Масвидаль: «Если Маддалена побьет Махачева, то станет лучшим бойцом P4P»
12 ноября, 17:09
Главные новости
Арман Царукян: «Меня шокировало, как легко Махачев победил Маддалену. Не знаю, кто его остановит – даже в полусреднем весе»
сегодня, 18:20
Вечер бокса в Эр-Рияде: Бенавидес – Ярд, Норман – Хейни и другие бои
сегодня, 12:00
Милонов – о словах Махачева про Россию: «Российский триколор всегда выше иных знамен и гербов»
сегодня, 14:52
Махачев – о возвращении на первое место P4P: «Люблю, когда все на своих местах»
сегодня, 14:36Фото
Арман Царукян: «Топурия должен драться со мной. Мой бой с Хукером определит ситуацию с титулом в легком весе»
сегодня, 13:57
Никита Крылов подерется с Модестасом Букаускасом на UFC 324
сегодня, 13:05
Бадаев – о возможном поединке Махачева и Топурии: «Это будет односторонний бой»
сегодня, 12:46
Арман Царукян: «Для меня бой с Хукером рискованный, потому что мне есть что терять»
сегодня, 12:25
Хамзат Чимаев стал амбассадором киберспортивного клуба Nigma
сегодня, 11:49
Иэн Гэрри: «Махачев феноменален. Но есть очевидные пробелы с ударами, которыми я бы непременно воспользовался»
сегодня, 11:40
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото