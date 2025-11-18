Масвидаль – о потасовке с Дэнисом: «Уже шел, чтобы ###### Диллона, но братья-мусульмане меня опередили»
Масвидаль: Жаль, что не успел побить Дэниса.
Бывший обладатель пояса BMF Хорхе Масвидаль признался, что и сам хотел побить Диллона Дэниса. Но не успел.
«Я буквально уже шел, чтобы ###### [побить] Дэниса. Но братья-мусульмане меня опередили. Жаль, что я не успел ничего сделать. К тому времени, как я подошел, всё самое интересное уже закончилось», – сказал Масвидаль.
Напомним, на UFC 322 произошла массовая потасовка с участием команды Хабиба Нурмагомедова и Диллона Дэниса – бывшего спарринг-партнера Конора Макгрегора.
Это он побил друга Конора. Боец-мем из команды Хабиба, которого фанаты сравнивают со свиньей
Зайнуков – о драке с Дэнисом: «За все сказанное нужно отвечать. Мне написали, что он на арене. Получается, не было времени думать – залетел и справа дал, он упал»
