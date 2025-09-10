Диего Лопес: «Мерфи заслуживает титульник, но мне жаль Евлоева. Он все еще непобежден в UFC»
Диего Лопес назвал следующего претендента на пояс UFC в полулегком весе.
«Думаю, что Мерфи отлично проявил себя в последнем бою. Он заслуживает титульного шанса, но мне жаль Мовсара Евлоева. Этот парень все еще непобежден в промоушене», – сказал боец UFC Диего Лопес.
Напомним, Лерон Мерфи заменил Евлоева в поединке против Аарона Пико на UFC 319. Россиянин снялся из-за травмы.
У Евлоева 19 побед в MMA.
Лерон Мерфи: «Волкановски хочет драться в декабре, бой пройдет в Лас-Вегасе»
Али Абдель-Азиз: «Евлоев может подраться в октябре в Катаре. Но справедливо будет дать ему бой с Волкановски за пояс»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ариэля Хельвани
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости