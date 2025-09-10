Диего Лопес: «Мерфи заслуживает титульник, но мне жаль Евлоева. Он все еще непобежден в UFC»

Диего Лопес назвал следующего претендента на пояс UFC в полулегком весе.

«Думаю, что Мерфи отлично проявил себя в последнем бою. Он заслуживает титульного шанса, но мне жаль Мовсара Евлоева . Этот парень все еще непобежден в промоушене», – сказал боец UFC Диего Лопес .

Напомним, Лерон Мерфи заменил Евлоева в поединке против Аарона Пико на UFC 319. Россиянин снялся из-за травмы.

У Евлоева 19 побед в MMA.

