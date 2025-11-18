Майкл Моралес: «Отправьте Махачева на два-три года в Тихуану, и тогда он научится финишировать»
Моралес: Отправьте Махачева в Тихуану – там его научат финишировать.
Боец UFC Майкл Моралес предложил Исламу Махачеву отправиться на сборы в Мексику.
«Отправьте Махачева на два-три года в Тихуану, и тогда он научится финишировать», – предложил Моралес.
Напомним, Махачев единогласным решением судей победил Джека Делла Маддалену на UFC 322. Моралес нокаутировал Шона Брэди в первом раунде.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Home of Fight
