«Моя история еще не закончена». Пико прокомментировал поражение от Мерфи

Аарон Пико прокомментировал поражение от Лерона Мерфи.

«Это был не мой вечер – таков наш спорт. Я благодарен своей команде, семье и всем, кто продолжает поддерживать меня. Всем, кто был со мной с первого дня – и новым болельщикам. Я вас вижу! Спасибо вам.

Победы и поражения всегда приносят уроки, и я вернусь сильнее и лучше. Благодарю всех, кто написал и спросил меня о моем состоянии – со здоровьем все в порядке. Спасибо, что остаетесь рядом. Моя история еще не закончена», – написал в социальных сетях полулегковес UFC Аарон Пико .

Пико проиграл Лерону Мерфи нокаутом в первом раунде в соглавном событии UFC 319. Бой стал для него дебютным в промоушене.

Нокаут локтем с разворота – редкая фантастика в UFC. В Чикаго случилось сразу два!