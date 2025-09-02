Лерон Мерфи: «Волкановски хочет драться в декабре, бой пройдет в Лас-Вегасе»

Лерон Мерфи назвал дату боя с Алексом Волкановски.

«Я подробно изучаю записи боев, понимаю слабые стороны соперников. Я уже вижу дыры в игре Волкановски и собираюсь их использовать.

Это будет декабрь. Волк хочет драться в декабре, так что все пройдет в Лас-Вегасе. Жду звонка в ближайшие недели, чтобы окончательно все подтвердить», – сказал боец UFC Лерон Мерфи.

Мерфи нокаутировал Аарона Пико в соглавном событии UFC 319. Изначально соперником Пико должен был стать Мовсар Евлоев, но он выбыл из поединка из-за травмы.

Волкановски считает, что следующим претендентом на титул будет Мерфи: «Я пытался сделать так, чтобы бой с Евлоевым состоялся. Но не похоже, что он следующий»