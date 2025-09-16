2

Мовсар Евлоев: «Диего Лопес, давай устроим реванш. Или я могу подраться с Лероном Мерфи»

Мовсар Евлоев предложил реванш Диего Лопесу.

«Диего Лопес, давай устроим реванш. Или я могу подраться с Лероном Мерфи. Сейчас я единственный, кто может победить Волка, но если мне придется подраться с Лероном или Диего, я это сделаю. 

Я очень легко победил Лопеса, Аллена и Стерлинга. Они не заслуживают драться за титул», – написал боец UFC Мовсар Евлоев.

Лерон Мерфи заменил Евлоева в поединке против Аарона Пико на UFC 319, россиянин снялся из-за травмы. У Евлоева 19 побед в MMA и ни одного поражения.

Диего Лопес: «Мерфи заслуживает титульник, но мне жаль Евлоева. Он все еще непобежден в UFC»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Мовсара Евлоева
