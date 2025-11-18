Тренер Макгрегора: «Конор поручил мне собрать команду спарринг-партнеров. Он полностью сосредоточен и нацелен выступить в Белом доме»

Макгрегор готовится к турниру UFC в Белом доме.

Тренер Макгрегора Джон Кавана заявил, что Конор намерен выступить на турнире UFC в Белом доме.

«Наша команда готова на 100%. Конор попросил меня сделать программу подготовки с сегодняшнего дня до июня. Он снова тренируется. Приходит в спортзал почти каждое утро. Ему нравится это.

Конор уже поручил мне собрать команду спарринг-партнеров. Он полностью сосредоточен и нацелен выступить в Белом доме», – сказал Кавана.

Последний бой Макгрегора в UFC состоялся в июле 2021-го – Конор не смог продолжить бой с Дастином Порье из-за серьезного повреждения ноги в конце первого раунда и снялся.

Ожидается, что турнир в Белом доме пройдет 14 июня 2026 года.

Ислам Махачев: «Конор никогда не вернется в октагон. Хабиб сломал его психологически»

«Джонс, Макгрегор, Никал». Сын Трампа рассказал, кто должен выступить на турнире UFC в Белом доме