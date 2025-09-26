Волкановски – о следующем сопернике: «Думал, что подерусь с Мерфи, но появились некоторые препятствия»

Александр Волкановски заявил, что его следующий соперник пока не определен.

«Следующий бой? Пока все сложно. Я думал, что подерусь с Лероном Мерфи в декабре, но появились некоторые препятствия», – сказал чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски .

Волкановски (27-4) в последний раз дрался в апреле, когда победил Диего Лопеса единогласным решением судей.

Лерон Мерфи (17-0-1) нокаутировал Аарона Пико в соглавном событии UFC 319. Изначально соперником Пико должен был стать Мовсар Евлоев , но он выбыл из поединка из-за травмы.

Диего Лопес: «Мерфи заслуживает титульник, но мне жаль Евлоева. Он все еще непобежден в UFC»

Мовсар Евлоев: «Не собираюсь плакать, как другие бойцы. Готов драться с кем угодно»