Арман Царукян: «Топурия опаснее Маддалены. Он почти всех роняет. Это не проходной бой для Махачева»
Царукян: Топурия бьет тяжелее Маддалены.
Боец UFC Арман Царукян считает, что бой с Топурией будет сложнее для Махачева, чем с Маддаленой.
«Бой с Топурией будет проходным для Ислама? Не факт. Думаю, что Илия опаснее Маддалены. Из-за антропометрии и у Топурии гораздо тяжелее удар. Джек реже нокаутирует, а Илия почти всех роняет», – сказал Царукян.
Напомним, Ислам Махачев победил судейским решением Джека Делла Маддалену на UFC 322.
Уайт – о возможности следующего поединка Махачева с Топурией: «Не знаю. Зависит от планов Ислама»
Топурия после победы Махачева над Маддаленой: «Какой провал чемпиона... Ислам, ты самое скучное, что есть в этой игре. С каждым днем все больше уверен, что уложу тебя спать»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Red Corner MMA
