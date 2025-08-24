Стерлинг хочет драться с Волкановски раньше Мерфи: «Пусть старые дяди разберутся. Лерон помоложе, у него есть немного времени»

Алджамейн Стерлинг хочет подраться с Волкановски раньше, чем Мерфи.

«Мне 36 лет. Волкановски тоже. Пусть два старых дяди разберутся. У Лерона есть немного времени, он помоложе. Я и Алекс. Почему бы и нет?» – сказал экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг .

Напомним, Стерлинг победил единогласным решением судей Брайана Ортегу на UFC Fight Night 257 в Шанхае.

Ранее Волкановски заявил , что следующий претендент на титул – 34-летний Лерон Мерфи .

