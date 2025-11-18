Чимаев – в соцсетях: «Волк и орел не всегда рядом, но когда надо горы защищать, то всегда будут делать это вместе!»
Чимаев: Волк и орел всегда защищают горы вместе.
Чемпион среднего дивизиона UFC Хамзат Чимаев оставил послание в соцсетях.
«Волк и орел не всегда рядом, но когда надо горы защищать, то всегда будут делать это вместе!» – написал Хамзат в соцсетях.
Отметим, что «волк» – прозвище Чимаева в UFC, «орел» – Хабиба Нурмагомедова.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Хамзата Чимаева
