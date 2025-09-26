Илия Топурия: «Кто хочет поспорить, что я подерусь в главном событии турнира в Белом доме?»
Илия Топурия заявил, что выступит на турнире UFC в Белом доме.
«Кто хочет поспорить, что я буду драться в главном событии турнира UFC в Белом доме?» – написал в социальных сетях чемпион промоушена в легком весе Илия Топурия.
Ранее стало известно, что турнир UFC состоится на Южной лужайке Белого дома в июне 2026 года. Церемония взвешивания пройдет на фоне Мемориала Аврааму Линкольну.
Топурия в последний раз дрался в конце июня, когда победил Чарльза Оливейру нокаутом в первом раунде в поединке за пояс чемпиона. Поединок прошел в главном событии турнира UFC 317.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Илии Топурии
