Илия Топурия: «Кто хочет поспорить, что я подерусь в главном событии турнира в Белом доме?»

Илия Топурия заявил, что выступит на турнире UFC в Белом доме.

«Кто хочет поспорить, что я буду драться в главном событии турнира UFC в Белом доме?» – написал в социальных сетях чемпион промоушена в легком весе Илия Топурия .

Ранее стало известно, что турнир UFC состоится на Южной лужайке Белого дома в июне 2026 года. Церемония взвешивания пройдет на фоне Мемориала Аврааму Линкольну.

Топурия в последний раз дрался в конце июня, когда победил Чарльза Оливейру нокаутом в первом раунде в поединке за пояс чемпиона. Поединок прошел в главном событии турнира UFC 317.

