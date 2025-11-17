Адесанья – во время боя Махачева и Маддалены: «Впечатляет, что Ислам на два-три шага впереди. Он классно ломает ритм»

Адесанья похвалил Махачева во время боя с Маддаленой.

Экс-чемпион UFC Исраэль Адесанья похвалил Махачева за выступление в бою с Маддаленой .

«Впечатляет, что Ислам на два-три шага впереди. Он знает, что делать. Джек выдохся уже после трех раундов. Ислам классно ломает ритм.

Мой прогноз? Иногда сбывается, иногда – дерьмо. Думал, что Маддалена сможет встать.

Махачев выглядит таким накаченным. Даже не знаю, что теперь будет с дивизионом. Посмотрим», – сказал Адесанья.

Напомним, Махачев победил Маддалену единогласным решением судей на UFC 322 и стал чемпионом полусреднего веса.

