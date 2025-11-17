Фото
Энтони Джошуа и Джейк Пол подерутся 19 декабря в Майами

Анонсирован бой Джошуа и Пола.

Экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа и блогер Джейк Пол проведут боксерский поединок в Майами 19 декабря.

Бойцы анонсировали бой в соцсетях, сопроводив его постером.

Поединок пойдет в рекорд Джошуа и Пола.

Джошуа в сентябре 2024-го проиграл нокаутом Даниэлю Дюбуа. На его счету 28 побед и четыре поражения.

Пол в июне победил решением Хулио Сезара Чавеса-младшего. У него 12 побед и одно поражение.

Ранее планировалось, что Пол подерется 15 ноября с Джервонтой Дэвисом, но бой отменили из-за судебного иска к Дэвису.

Дерек Чисора: «Если Пол нокаутирует Джошуа – это будет самая большая сенсация в истории бокса. Но Энтони его уничтожит»

Эдди Хирн: «Если делать разминочный бой для Джошуа, почему бы не устроить его с Полом? Это и зрелищно, и прибыльно»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Энтони Джошуа
logoДжейк Пол
logoЭнтони Джошуа
logoбокс
