Хабиб – об Усмане Нурмагомедове: «Я считаю, что он лучше Топурии. Более разносторонний боец»

Хабиб Нурмагомедов сравнил Усмана Нурмагомедова и Илию Топурию.

«Усман и Илия должны подраться. Только так можно узнать, кто из них круче. Люди могут говорить все что угодно, но лично я считаю, что Усман – более разносторонний боец. На мой взгляд он лучше», – сказал бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Усман Нурмагомедов – чемпион PFL в легком весе. На его счету 19 побед (14 досрочных) в MMA. Один бой признан несостоявшимся из-за положительного допинг-теста у Нурмагомедова.

3 октября он проведет реванш против Пола Хьюза.

Усман Нурмагомедов не считает Топурию лучшим легковесом в мире: «Сколько у него боев? 14? У меня столько финишей»

Уайт – о желании Топурии провести бой с Кроуфордом: «Надеюсь, этого не произойдет»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: PFL
