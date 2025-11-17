  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Зайнуков – о драке с Дэнисом: «За все сказанное нужно отвечать. Мне написали, что он на арене. Получается, не было времени думать – залетел и справа дал, он упал»
106

Зайнуков – о драке с Дэнисом: «За все сказанное нужно отвечать. Мне написали, что он на арене. Получается, не было времени думать – залетел и справа дал, он упал»

Зайнуков объяснил причины драки с Дэнисом.

Боец UFC Магомед Зайнуков рассказал подробности скандальной драки с Диллоном Дэнисом на UFC 322.

«Он [Дэнис] сам, наверное, понимает, с чего это началось. За все сказанное нужно отвечать. Он такие вещи себе позволял... Выкладывал всякие посты непонятные.

Мне написали, что он на арене. Получается, что не было времени что-то думать. Я залетел и ему справа дал – он упал. Потом началось... Нас всех выгнали с турнира. Дома смотрели бои.

Он про Ислама [Махачева] и Хабиба [Нурмагомедова] писал – это же моя команда.

Можно сказать, одним выстрелом двух зайцев убили – и два пояса, и наказали. Все четко».

Толпой напали? Кто-то посчитает, что это толпой. А кто-то так не скажет. Мы – семья, мы – братья, брат за брат всегда – как бы ни было, что бы ни было», – сказал Зайнуков.

На пресс-конференции после UFC 322 президент промоушена Дана Уайт пообещал, что Диллон Дэнис больше никогда не попадет на мероприятия UFC.

Драка друга Конора и команды Хабиба – «с арены выгнали человек 50»

«Ты самое скучное, что есть в этой игре». Угадайте, кого не впечатлила победа Махачева?

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал «Ушатайка»
logoMMA
logoUFC 322
logoДиллон Дэнис
logoМагомед Зайнуков
logoUFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Абдель-Азиз – о поражении Маддалены: «Он заставил Ислама работать так усердно, потому что сам находится на высоком уровне»
вчера, 10:05
Махачев – о победе над Маддаленой: «Я тяжело работал всю жизнь, чтобы стать одним из самых громких имен в этом виде спорта. Счастлив, что мной гордятся»
вчера, 09:02
Даниэль Кормье: «Хабиб сказал, что я должен опустить взгляд, когда говорю с Махачевым. Ведь он теперь двойной чемпион»
вчера, 07:50
Главные новости
Камару Усман: «Махачев не получит ничего от боя с Топурией, кроме риска потерять все»
33 минуты назад
Сусуркаев – о желании Перейры провести поединок по грэпплингу с Чимаевым: «Это как я против Месси на футбольном поле»
сегодня, 15:58
Ислам Махачев: «В полусреднем весе UFC могу легко победить любого соперника. Почему вызвал Усмана? Пратес и Моралес – прогулка для него»
сегодня, 11:51
Емельяненко – о титуле Махачева: «Понравилось, как Ислам создал условия, в которых казалось, будто Маддалена не хочет драться. Полностью его контролировал»
сегодня, 14:26
Махачев вернулся на первую строчку P4P. Топурия – второй
сегодня, 12:59Фото
Нейт Диаз: «Пол побьет Джошуа»
сегодня, 11:30
Али Абдель-Азиз: «Шокирован желанием Камару драться с Исламом, потому что мы друзья и братья»
сегодня, 11:10
Тренер Маддалены: «Чертовски больно! Но будьте уверены – это начало, а не конец!»
сегодня, 11:00
Усик – в соцсетях: «Всем привет. Спасибо большое WBO, что были со мной»
сегодня, 09:19
Майкл Моралес: «Отправьте Махачева на два-три года в Тихуану, и тогда он научится финишировать»
сегодня, 09:07
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото