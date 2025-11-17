Зайнуков – о драке с Дэнисом: «За все сказанное нужно отвечать. Мне написали, что он на арене. Получается, не было времени думать – залетел и справа дал, он упал»

Зайнуков объяснил причины драки с Дэнисом.

Боец UFC Магомед Зайнуков рассказал подробности скандальной драки с Диллоном Дэнисом на UFC 322.

«Он [Дэнис] сам, наверное, понимает, с чего это началось. За все сказанное нужно отвечать. Он такие вещи себе позволял... Выкладывал всякие посты непонятные.

Мне написали, что он на арене. Получается, что не было времени что-то думать. Я залетел и ему справа дал – он упал. Потом началось... Нас всех выгнали с турнира. Дома смотрели бои.

Он про Ислама [Махачева ] и Хабиба [Нурмагомедова] писал – это же моя команда.

Можно сказать, одним выстрелом двух зайцев убили – и два пояса, и наказали. Все четко».

Толпой напали? Кто-то посчитает, что это толпой. А кто-то так не скажет. Мы – семья, мы – братья, брат за брат всегда – как бы ни было, что бы ни было», – сказал Зайнуков.

На пресс-конференции после UFC 322 президент промоушена Дана Уайт пообещал, что Диллон Дэнис больше никогда не попадет на мероприятия UFC.

