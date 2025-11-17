Махачеву показали обращение Овечкина: «Он легенда. Хотел бы когда-нибудь с ним встретиться»

Махачев хочет встретиться с Овечкиным.

Чемпион UFC Ислам Махачев отреагировал на видеообращение капитана команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина , записанное перед UFC 322.

«Он легенда. Я смотрел матчи с ним, когда был еще ребенком. Хотел бы когда-нибудь с ним встретиться. Овечкин – одно из крупнейших имен в спорте. Уважаю его, спасибо большое», – сказал Махачев.

Напомним, Махачев победил Джека Делла Маддалену и стал чемпионом UFC в полусреднем весе.

