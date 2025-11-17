Пимблетт – о победе Махачева над Маддаленой: «Лучший боец P4P, невероятное выступление. Посмотрим, поднимется ли Топурия ради боя с Исламом»

Пимблетт впечатлен победой Махачева над Маддаленой.

Боец UFC Пэдди Пимблетт отреагировал на победу Ислама Махачева в поединке с Джеком Делла Маддаленой .

«Лучший боец P4P, невероятное выступление. Думаю, Ислам движется к званию одного из лучших бойцов в истории.

Посмотрим, поднимется ли Илия ради боя с Махачевым. Никогда не знаешь, что будет дальше. Возможно, следующим соперником Топурии стану я. Может, я подерусь с Джастином Гейджи . Так или иначе, но это случится в начале следующего года», – сказал Пимблетт.

Гэрри – во время боя Махачева и Маддалены: «Джек явно не хочет драться. Тренер, брось полотенце. Ислам победит – хочу этот бой»

«Ты самое скучное, что есть в этой игре». Угадайте, кого не впечатлила победа Махачева?