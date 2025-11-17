  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Пимблетт – о победе Махачева над Маддаленой: «Лучший боец P4P, невероятное выступление. Посмотрим, поднимется ли Топурия ради боя с Исламом»
19

Пимблетт – о победе Махачева над Маддаленой: «Лучший боец P4P, невероятное выступление. Посмотрим, поднимется ли Топурия ради боя с Исламом»

Пимблетт впечатлен победой Махачева над Маддаленой.

Боец UFC Пэдди Пимблетт отреагировал на победу Ислама Махачева в поединке с Джеком Делла Маддаленой.

«Лучший боец P4P, невероятное выступление. Думаю, Ислам движется к званию одного из лучших бойцов в истории.

Посмотрим, поднимется ли Илия ради боя с Махачевым. Никогда не знаешь, что будет дальше. Возможно, следующим соперником Топурии стану я. Может, я подерусь с Джастином Гейджи. Так или иначе, но это случится в начале следующего года», – сказал Пимблетт.

Гэрри – во время боя Махачева и Маддалены: «Джек явно не хочет драться. Тренер, брось полотенце. Ислам победит – хочу этот бой»

«Ты самое скучное, что есть в этой игре». Угадайте, кого не впечатлила победа Махачева?

Кто должен стать следующим соперником Ислама Махачева?3477 голосов
Илия ТопурияИлия Топурия
Майкл МоралесМайкл Моралес
Карлос ПратесКарлос Пратес
Камару УсманКамару Усман
Шавкат РахмоновШавкат Рахмонов
Кто-то другойИэн Гэрри
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Paddy The Baddy
logoMMA
logoUFC
logoПэдди Пимблетт
logoUFC 322
logoИлия Топурия
logoИслам Махачев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Абдель-Азиз – о поражении Маддалены: «Он заставил Ислама работать так усердно, потому что сам находится на высоком уровне»
вчера, 10:05
Хабиб или Махачев – чья карьера лучше?
вчера, 09:15
Махачев – о победе над Маддаленой: «Я тяжело работал всю жизнь, чтобы стать одним из самых громких имен в этом виде спорта. Счастлив, что мной гордятся»
вчера, 09:02
Главные новости
Камару Усман: «Махачев не получит ничего от боя с Топурией, кроме риска потерять все»
33 минуты назад
Сусуркаев – о желании Перейры провести поединок по грэпплингу с Чимаевым: «Это как я против Месси на футбольном поле»
сегодня, 15:58
Ислам Махачев: «В полусреднем весе UFC могу легко победить любого соперника. Почему вызвал Усмана? Пратес и Моралес – прогулка для него»
сегодня, 11:51
Емельяненко – о титуле Махачева: «Понравилось, как Ислам создал условия, в которых казалось, будто Маддалена не хочет драться. Полностью его контролировал»
сегодня, 14:26
Махачев вернулся на первую строчку P4P. Топурия – второй
сегодня, 12:59Фото
Нейт Диаз: «Пол побьет Джошуа»
сегодня, 11:30
Али Абдель-Азиз: «Шокирован желанием Камару драться с Исламом, потому что мы друзья и братья»
сегодня, 11:10
Тренер Маддалены: «Чертовски больно! Но будьте уверены – это начало, а не конец!»
сегодня, 11:00
Усик – в соцсетях: «Всем привет. Спасибо большое WBO, что были со мной»
сегодня, 09:19
Майкл Моралес: «Отправьте Махачева на два-три года в Тихуану, и тогда он научится финишировать»
сегодня, 09:07
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото