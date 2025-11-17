Пимблетт – о победе Махачева над Маддаленой: «Лучший боец P4P, невероятное выступление. Посмотрим, поднимется ли Топурия ради боя с Исламом»
Пимблетт впечатлен победой Махачева над Маддаленой.
Боец UFC Пэдди Пимблетт отреагировал на победу Ислама Махачева в поединке с Джеком Делла Маддаленой.
«Лучший боец P4P, невероятное выступление. Думаю, Ислам движется к званию одного из лучших бойцов в истории.
Посмотрим, поднимется ли Илия ради боя с Махачевым. Никогда не знаешь, что будет дальше. Возможно, следующим соперником Топурии стану я. Может, я подерусь с Джастином Гейджи. Так или иначе, но это случится в начале следующего года», – сказал Пимблетт.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Paddy The Baddy
