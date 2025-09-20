Фото
«Мы буквально захватим Вашингтон». Дана Уайт показал рендеры турнира UFC в Белом доме

Дана Уайт показал рендеры турнира UFC в Белом доме.

Планируется, что турнир UFC состоится на Южной лужайке Белого дома в июне 2026 года. Церемония взвешивания пройдет на фоне Мемориала Аврааму Линкольну.

«Зрителей будет меньше пяти тысяч. Но все зависит от того, сколько людей сможет выдержать газон у Белого дома. Понимаете, один только октагон весит 15 тысяч фунтов. Так что мы пока точно не знаем, все еще работаем над этим.

По всему городу будут установлены экраны, чтобы все могли смотреть турнир. Мы буквально захватим Вашингтон на неделю. Проведем взвешивания, построим сцену, на которой будут выступать музыканты. Всю неделю будут проходить разные мероприятия», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Fox News
logoДана Уайт
logoMMA
logoДональд Трамп
logoUFC
