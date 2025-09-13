  • Спортс
  • Илия Топурия: «Меня раздражает, что боксеры пытаются принизить бойцов MMA. Пусть попробуют выйти в клетку»
Илия Топурия: «Меня раздражает, что боксеры пытаются принизить бойцов MMA. Пусть попробуют выйти в клетку»

Илия Топурия высказался о противостоянии между боксерами и бойцами ММА.

Ранее Теренс Кроуфорд отреагировал на предложение Топурии подраться: «Этот чувак пьян. Многие бойцы ММА пьют».

«У меня нет никакого мнения по поводу того, что сказал Кроуфорд. Если он захочет проверить себя, испытать свою технику и навыки – я здесь, жду его. Но что меня в последнее время действительно раздражает, так это то, что многие боксеры вмешиваются в нашу игру, критикуют нас и пытаются принизить.

Правда в том, что много бойцов ММА пробовали себя в боксе, чтобы проверить свои силы. А вот боксеры много говорят, но при этом даже не пытаются выйти в клетку. Пусть попробуют», – сказал чемпион UFC в легком весе Илия Топурия.

Уайт – о желании Топурии провести бой с Кроуфордом: «Надеюсь, этого не произойдет»

Илия Топурия: «Вырублю Кроуфорда в ринге первым же касанием»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Sports Illustrated
