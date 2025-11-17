Гэрри – во время боя Махачева и Маддалены: «Джек явно не хочет драться. Тренер, брось полотенце. Ислам победит – хочу этот бой»

Гэрри рад поражению Маддалены и хочет драться с Махачевым.

Боец UFC Иэн Гэрри во время боя Маддалена – Махачев болел за россиянина.

«Не думал, что это будет так просто. Джек явно не хочет драться. Тренер! Выброси полотенце!

Это отличная ночь для меня. Ислам победит – хочу этот бой. Джек проигрывает. Леона [Эдвардса ] вырубили», – сказал Гэрри.

Напомним, Ислам Махачев победил Джека Делла Маддалену единогласным решением судей на UFC 322. Леон Эдвардс проиграл нокаутом Карлосу Пратесу .

С кем дальше драться Махачеву?

