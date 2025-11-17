Гэрри – во время боя Махачева и Маддалены: «Джек явно не хочет драться. Тренер, брось полотенце. Ислам победит – хочу этот бой»
Гэрри рад поражению Маддалены и хочет драться с Махачевым.
Боец UFC Иэн Гэрри во время боя Маддалена – Махачев болел за россиянина.
«Не думал, что это будет так просто. Джек явно не хочет драться. Тренер! Выброси полотенце!
Это отличная ночь для меня. Ислам победит – хочу этот бой. Джек проигрывает. Леона [Эдвардса] вырубили», – сказал Гэрри.
Напомним, Ислам Махачев победил Джека Делла Маддалену единогласным решением судей на UFC 322. Леон Эдвардс проиграл нокаутом Карлосу Пратесу.
С кем дальше драться Махачеву?
Гэрри – о выступлении Маддалены в бою с Махачевым: «Одна из самых слабых защит в истории UFC. Он будто и не готовился»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Иэна Гэрри
