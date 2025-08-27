Топурия не выступит на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (Альваро Колменеро)

Илия Топурия не выступит на турнире UFC 322 в Нью-Йорке.

Об этом сообщил журналист Альваро Колменеро. Ранее в Сети появилась информация, что поединок Илии Топурии и Джастина Гейджи может возглавить турнир UFC 322.

«Многие из вас писали мне с вопросом, правда ли, что Илия подерется в Нью-Йорке. Насколько мне известно, ответ – НЕТ. Я надеюсь, что Топурия сможет выступить в январе или феврале», – написал в социальных сетях Колменеро.

Топурия в последний раз дрался в конце июня, когда победил Чарльза Оливейру нокаутом в первом раунде в поединке за пояс чемпиона. Поединок прошел в главном событии турнира UFC 317.

Трэйси Кортез проведет поединок против Эрин Блэнчфилд на UFC 322

Илия Топурия: «Возможно, я стану первым бойцом UFC, завоевавшим титул чемпиона мира по боксу»