Арман Царукян: «Моя задача – делать все, что говорит UFC. Драться со всеми, пока не дадут титульник»
Арман Царукян высказался о возможности получить титульный поединок UFC.
«Моя задача – делать все, что говорит UFC. Драться со всеми, пока не дадут титульник. А [Илия] Топурия… Скорее всего, он оставит пояс в 70 кг, и титул станет вакантным. Проведет одну защиту и оставит пояс.
Он хочет гнаться за большими деньгами, за большими боями. Хочет переходить в бокс. Например, ради боя с [Теренсом] Кроуфордом», – сказал боец легкого веса UFC Арман Царукян.
В последний раз Царукян (22-3) дрался в апреле-2024, когда победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей. В январе он снялся с титульного боя против Ислама Махачева.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
