Арман Царукян: «Моя задача – делать все, что говорит UFC. Драться со всеми, пока не дадут титульник»

Арман Царукян высказался о возможности получить титульный поединок UFC.

«Моя задача – делать все, что говорит UFC. Драться со всеми, пока не дадут титульник. А [Илия] Топурия … Скорее всего, он оставит пояс в 70 кг, и титул станет вакантным. Проведет одну защиту и оставит пояс.

Он хочет гнаться за большими деньгами, за большими боями. Хочет переходить в бокс. Например, ради боя с [Теренсом] Кроуфордом », – сказал боец легкого веса UFC Арман Царукян .

В последний раз Царукян (22-3) дрался в апреле-2024, когда победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей. В январе он снялся с титульного боя против Ислама Махачева .

Арман Царукян: «Топурия не захочет драться со мной. С Махачевым он может больше заработать и стать тройным чемпионом»

Царукян – о возможном бое с Хукером: «Контракта пока нет, но все к этому идет»