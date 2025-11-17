Карлос Пратес: «Если UFC предложат претендентский бой с Моралесом, давайте это сделаем»
Пратес согласился на бой с Моралесом.
Боец UFC Карлос Пратес готов к претендентскому поединку с Майклом Моралесом.
«Думаю, я все еще более зрелищный боец, чем он. Но если UFC предложат претендентский бой с Майклом, то давайте это сделаем», – сказал Пратес.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер MMA Fighting
