Карлос Пратес: «Если UFC предложат претендентский бой с Моралесом, давайте это сделаем»

Пратес согласился на бой с Моралесом.

Боец UFC Карлос Пратес готов к претендентскому поединку с Майклом Моралесом.

«Думаю, я все еще более зрелищный боец, чем он. Но если UFC предложат претендентский бой с Майклом, то давайте это сделаем», – сказал Пратес.

Пратес прокомментировал вирусное фото с боя против Эдвардса: «Я был спокоен, потому что тренируюсь с Борральо»

Махачев – о победе Пратеса над Эдвардсом: «Меня удивляет, что этот парень весь день курит, а потом избивает бывшего чемпиона»

Кто должен стать следующим соперником Ислама Махачева?3477 голосов
Илия ТопурияИлия Топурия
Майкл МоралесМайкл Моралес
Карлос ПратесКарлос Пратес
Камару УсманКамару Усман
Шавкат РахмоновШавкат Рахмонов
Кто-то другойИэн Гэрри
