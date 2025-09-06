  • Спортс
Турнир UFC состоится на Южной лужайке Белого дома. Церемония взвешивания пройдет на фоне Мемориала Линкольну (WSJ)

Стали известны подробности проведения турнира UFC на территории Белого дома.

Как сообщает The Wall Street Journal, октагон будет установлен на Южной лужайке Белого дома – сами бойцы будут разминаться внутри резиденции президента США. Церемония взвешивания пройдет на фоне Мемориала Аврааму Линкольну.

Турнир будет приурочен к празднованию 250-летия США. Изначально сообщалось, что шоу состоится 4 июля 2026 года, но из-за логистических сложностей его перенесли на июнь.

Ранее бывший чемпион UFC Джон Джонс заявил, что хотел бы провести бой в главном событии турнира в Белом доме. Ради этого он вернулся в пул допинг-тестирования.

Дана Уайт: «Провели встречу с президентом Трампом. Турнир UFC в Белом доме состоится»

Трамп хочет провести турнир UFC на лужайке Белого дома. Кажется, Конор уже в деле

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: The Wall Street Journal
