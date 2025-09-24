  • Спортс
Сидельников – о поединке Немкова и Феррейры: «Думаю, что поединок быстро закончится. Вадим либо изобьет Ренана, либо задушит»

Кирилл Сидельников уверен в победе Немкова над Феррейрой.

«Все элементарно. Вадим сейчас третий, может, даже второй лучший тяжеловес в мире. Просто он так и не раскрыл свой потенциал и не стал идти в UFC. Там бы он навел шороху.

Говоря про бой с Феррейрой, тут я отдаю предпочтение Вадиму. Думаю, что поединок быстро закончится. Немков либо изобьет Ренана, либо задушит. Не думаю, что рост бразильца составит проблемы. Вадим невероятно опытный. Не думаю, что он будет рубиться в стойке. Он аккуратно переведет Ренана в партер, где у Феррейры основные проблемы, и финиширует его там», – сказал генеральный директор Ural FC Кирилл Сидельников.

Напомним, PFL анонсировали поединок между Вадимом Немковым и Ренаном Феррейрой за пояс чемпиона тяжелого веса 13 декабря в Лионе.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
